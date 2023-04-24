Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:58

Экс-арбитр Егоров о девяти пенальти за тур: «Это футбольная аномалия»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о девяти назначенных пенальти в матчах 24-го тура РПЛ.

— В этой жизни все бывает. Футбол такая штука, могут быть пенальти, красные карточки — и пять, и семь, и девять, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем». — Значит так складывается ситуация на сегодняшний момент. Бывают такие аномальные вещи, и я даже не могу вам сказать, чем это можно подтвердить. Такое не раз происходило в моей карьере. Это футбольные аномалии. По-другому я это назвать не могу.

— Вы считаете, что это все же стечение обстоятельств?

— Конечно, не более того. Вы хотите сказать, что это что-то другое? Кто-то за пенальти проплатил? Конечно, нет. Это просто стечение обстоятельств и на сегодняшний день команды так готовы, что нападающие обыгрывают защитников. Вот и все.

— В этом сезоне еще и «Ростов» установил рекорд по количеству пробитых пенальти.

— Футбол — это такая интересная игра и кто ее глубже понимает, тот и бьет пенальти, получает меньшее количество удалений. Это тренерская работа. Главное, что есть исполнители, которые где-то подрисовывают, где-то украшают, а где-то просто грамотно и правильно подстраиваются. Это тоже часть футбола, которую нельзя изъять.

В шести играх было назначено 9 пенальти. Это новый рекорд РПЛ. Прежний был установлен в 2005 году.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-arbitr-egorov-o-naznachennykh-penalti-v-24-m-ture-rpl-eto-futbolnaya-anomaliya-
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого
Опубликованы кадры гибели двух женщин в Макеевке при ударе ВСУ
Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Пиняев сломался, Дзюба не забил, ЦСКА в большинстве не победил «Локо»
Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет»
«Спартак» — «Краснодар»: кто выиграет в Москве? Онлайн-трансляция матча
«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Тикнизян о ничьей с ЦСКА: «Не буду отрицать, что мы сегодня отскочили»
Зделар — о ничьей с «Локомотивом»: «Могли сыграть намного лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости