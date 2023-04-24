Экс-арбитр Егоров о девяти пенальти за тур: «Это футбольная аномалия»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о девяти назначенных пенальти в матчах 24-го тура РПЛ.

— В этой жизни все бывает. Футбол такая штука, могут быть пенальти, красные карточки — и пять, и семь, и девять, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем». — Значит так складывается ситуация на сегодняшний момент. Бывают такие аномальные вещи, и я даже не могу вам сказать, чем это можно подтвердить. Такое не раз происходило в моей карьере. Это футбольные аномалии. По-другому я это назвать не могу.

— Вы считаете, что это все же стечение обстоятельств?

— Конечно, не более того. Вы хотите сказать, что это что-то другое? Кто-то за пенальти проплатил? Конечно, нет. Это просто стечение обстоятельств и на сегодняшний день команды так готовы, что нападающие обыгрывают защитников. Вот и все.

— В этом сезоне еще и «Ростов» установил рекорд по количеству пробитых пенальти.

— Футбол — это такая интересная игра и кто ее глубже понимает, тот и бьет пенальти, получает меньшее количество удалений. Это тренерская работа. Главное, что есть исполнители, которые где-то подрисовывают, где-то украшают, а где-то просто грамотно и правильно подстраиваются. Это тоже часть футбола, которую нельзя изъять.

В шести играх было назначено 9 пенальти. Это новый рекорд РПЛ. Прежний был установлен в 2005 году.