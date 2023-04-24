Шишкин: «У «Спартака» больше нет возможности ошибаться, и так сколько очков раздарили»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

— «Краснодар» сейчас набрал ход, команда не проигрывает, у нее стабилизировался состав, все в форме, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт». — Тот же Кордоба в последних играх выглядит просто блестяще. Думаю, все это из-за того, что нет особой ротации состава, все сыграны, все на одной волне. Кривцов отлично себя проявляет, забивает и, несмотря на возраст, становится одним из вожаков «Краснодара». А игры против «Спартака» всегда получаются хорошими. Красно-белых сейчас «лихорадит», после «Акрона» опять много критики посыпалось. Но у «Спартака» уже нет возможности ошибаться, к тому же, «Ростов» свой матч в этом туре выиграл. И так уже много очков раздарили, потратили кучу эмоций и времени, вылетели из кубка, в чемпионате много ничьих и поражений.

— Думаете, матч с «Краснодаром» — хороший шанс прервать неудачную полосу?

— Да, и прервать еще и хорошую серию «Краснодара». И перед концовкой чемпионата получить такой глоток свежего воздуха, чтобы в оставшихся играх чувствовать себя раскованно. Но сделать это, конечно, будет непросто. Потому что «Краснодар» — тоже, можно сказать, претендент на тройку. Хотя многие не предполагали, что так будет. Но, тем не менее, команда на ходу, бежит, нагнетает, обостряет при любом счете. За такими командами очень приятно наблюдать. Так что будет очень интересно посмотреть, продлят ди краснодарцы свою серию, или же «Спартак» справится с соперником после вылета из кубка и неудачных матчей в РПЛ.

Матч пройдет в Москве 24 апреля и начнется в 19:00 мск.