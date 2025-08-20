Быстров высказался о возможном фоле Лусиано на Умярове перед голом Соболева

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о возможном фоле Лусиано на Наиле Умярове перед голом Александра Соболева в матче красно-белых и сине-бело-голубых (2:2) в пятом туре РПЛ.

— Не нужно ли было давать опасную игру перед голом Соболева, когда Лусиано высоко задрал ногу перед лицом Умярова?

— Нет. Лусиано аккуратно сыграл в мяч. Если у Умярова рост — метр тридцать, это не значит, что нужно свистеть опасную игру в таком эпизоде. Все было по-честному, чисто, и Умяров сам понял, что просто не успевал.

— С другой стороны, был ли достаточно грубым фол Дугласа Сантоса на Угальде, чтобы давать бразильцу вторую желтую?

— В принципе был наступ. По динамике судья должен быть последователен и давать за это желтую. Сантос принял плохо, мяча рядом не было — и попал в ногу. То, что нападающий «подрисовал», — нормальная вещь.