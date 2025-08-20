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ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора

Сергей Ярошенко
Жоао Виктор.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора.

Армейцы опубликовали в своем Telegram-канале ролик, в котором главный тренер красно-синих проявляет фотографию игрока. В том же стиле красно-синие 19 августа объявили о подписании Ди Лусиано.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 4-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что стоимость перехода защитника в армейский клуб составила 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету 27-летнего бразильца 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ

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ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
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«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
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Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
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П
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Маркиньос

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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Родина

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Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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