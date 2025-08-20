ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора.

Армейцы опубликовали в своем Telegram-канале ролик, в котором главный тренер красно-синих проявляет фотографию игрока. В том же стиле красно-синие 19 августа объявили о подписании Ди Лусиано.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 4-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что стоимость перехода защитника в армейский клуб составила 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету 27-летнего бразильца 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.