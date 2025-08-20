Быстров: «Соболеву совали деньги? Это нормальная практика. Мне вообще свиные головы кидали»
Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о форварде Александре Соболеве, в прошлом году перешедшем из «Спартака» в «Зенит».
— В матче со «Спартаком» зенитовцев спас Соболев, который прошел через такой же хейт зенитовских фанатов, что в свое время и вы.
— «Зенит» спас Максименко, который получил мяч в ближний угол и не имел права пропускать этот гол.
— Кстати, Соболев с вами не советовался, когда пришел в команду и столкнулся с агрессией трибун? Не спрашивал, как себя вести?
— Для чего? Соболев должен не советоваться с кем-то, а показывать на поле, что он хочет выигрывать за «Зенит» и приносить ему пользу.
— С конца прошлого сезона вроде показывает.
— Учитывая, что команда идет в середине таблицы, а в прошлом году не стала чемпионом, глупо говорить, что он пришел и усилил ее. Давайте поставим Радимова — и он из этих 35 моментов и тысячи минут тоже, наверное, забьет.
— Или Быстрова.
— Тем более. Быстров не один забьет, а парочку.
— Болельщики «Спартака» на выходе со стадиона совали Соболеву деньги.
— Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, мое изображение в петле повешенным изображали. Ничего особенного.
— Тем более он — не воспитанник «Спартака». К нему, по идее, какие вопросы?
— Да даже если это и воспитанник — какие сейчас проблемы? Люди приходят и уходят из команд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0