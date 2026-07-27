Быстров о возможном уходе Барко из «Спартака»: «Команда и без него справится, найдут другого»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал новости о возможном уходе хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

Ранее появлялась информация о том, что 27-летний аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

— Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?

— Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?

— Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».

— На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Хавбек провел за московскую команду 75 матчей, забил 22 гола и сделал 19 результативных передач.