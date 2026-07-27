Сын Зобнина прошел отбор в академию «Спартака»

Сын капитана и полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Роберт зачислен в академию красно-белых.

«Роберт Зобнин прошел отбор в академию «Спартака»! Сын капитана «Cпартака» Романа Зобнина — теперь официально красно-белый. Он будет заниматься в группе ребят 2016 года рождения», — сообщает пресс-служба академии.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время 32-летний футболист провел 310 матчей во всех турнирах, отметившись 23 голами и 22 результативными передачами. Ранее Зобнин также играл за московское «Динамо».