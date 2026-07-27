Быстров о «Локомотиве»: «Им нужно ставить более серьезные задачи. Джикия и Коваленко — это не усиление»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективах «Локомотива» в сезоне 2026/27.

— Вы понимаете, почему «Локомотив» за неделю до чемпионата продал Воробьева?

— Видимо, они считают, что могут побороться за медали без Воробьева и с Комличенко, которого не будет до сентября. Хотя считаю, что с таким бюджетом, как у «Локомотива», нужно ставить более серьезные задачи.

— А реально добиться более серьезных результатов без нападающего?

— Если «Локомотив» продал Воробьева, значит, у них был план Б. Видимо, станут наигрывать молодого. Или клуб включил эконом-режим. Что касается Руденко в атаке, то, конечно, это не нападающий. В теории на эту позицию можно временно ставить кого угодно.

— Но все усиление «Локомотива» этим летом — Джикия и Коваленко.

— По моему мнению, Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ. Ему было очень тяжело. Я вообще считаю, что Джикия и Коваленко — это не усиление состава, учитывая их нынешнюю форму.

«Локомотив» в первом туре РПЛ сезона 2026/27 сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).