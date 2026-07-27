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Быстров о «Локомотиве»: «Им нужно ставить более серьезные задачи. Джикия и Коваленко — это не усиление»

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Локомотива» Георгий Джикия и Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективах «Локомотива» в сезоне 2026/27.

— Вы понимаете, почему «Локомотив» за неделю до чемпионата продал Воробьева?

— Видимо, они считают, что могут побороться за медали без Воробьева и с Комличенко, которого не будет до сентября. Хотя считаю, что с таким бюджетом, как у «Локомотива», нужно ставить более серьезные задачи.

— А реально добиться более серьезных результатов без нападающего?

— Если «Локомотив» продал Воробьева, значит, у них был план Б. Видимо, станут наигрывать молодого. Или клуб включил эконом-режим. Что касается Руденко в атаке, то, конечно, это не нападающий. В теории на эту позицию можно временно ставить кого угодно.

— Но все усиление «Локомотива» этим летом — Джикия и Коваленко.

— По моему мнению, Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ. Ему было очень тяжело. Я вообще считаю, что Джикия и Коваленко — это не усиление состава, учитывая их нынешнюю форму.

«Локомотив» в первом туре РПЛ сезона 2026/27 сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Владимир Быстров о&nbsp;старте РПЛ, чемпионской гонке и&nbsp;трансферах.«Уйдет Барко — «Спартак» и без него справится. Да и новый форвард Карседо не нужен». Интервью Быстрова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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