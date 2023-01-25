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Радимов: «Дзюба любит новые вызовы и кому-то что-то доказывать. Думаю, сейчас он вполне готов сделать то же самое»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что думает о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба уже в возрасте, но любит эти истории — новые вызовы, кому-то что-то доказывать. Думаю, сейчас он вполне готов сделать то же самое. Другое дело, получится у него это или нет как раз из-за возраста. Мастерство его никуда не делось, но из игрового ритма он выпал на полтора года. Хотя, когда тот же Кокорин после окончания срока заключения вышел и был никакущий. И ему потребовалось время. Что будет с Дзюбой после того, как он полтора года не играл в футбол — непонятно», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-dzyuba-lyubit-komu-to-chto-to-dokazy-vat-dumayu-i-sejchas-on-sposoben-na-e-to/
Артем Дзюба
Владислав Радимов
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