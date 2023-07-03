Бышовец признался, что его удивило решение Кузяева покинуть «Зенит»
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о будущем российского полузащитника Далера Кузяева, у которого истек контракт с «Зенитом».
«Уход Кузяева из «Зенита» меня немного удивляет. Он был игроком основного состава. Он органически вписывался в команду, влиял на качество и результат игры, за исключением пробития пенальти. Возможно, после общения с главным тренером, когда стоял вопрос о том, насколько на него рассчитывает наставник, возникла ситуация о смене клуба. Я не думаю, что у него сейчас большой выбор зарубежных клубов. Если есть заинтересованность от «Фенербахче» или «Бешикташа», это хорошие турецкие команды, то там для него не будет проблем в плане востребованности», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.
Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.
В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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