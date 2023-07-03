Бышовец признался, что его удивило решение Кузяева покинуть «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о будущем российского полузащитника Далера Кузяева, у которого истек контракт с «Зенитом».

«Уход Кузяева из «Зенита» меня немного удивляет. Он был игроком основного состава. Он органически вписывался в команду, влиял на качество и результат игры, за исключением пробития пенальти. Возможно, после общения с главным тренером, когда стоял вопрос о том, насколько на него рассчитывает наставник, возникла ситуация о смене клуба. Я не думаю, что у него сейчас большой выбор зарубежных клубов. Если есть заинтересованность от «Фенербахче» или «Бешикташа», это хорошие турецкие команды, то там для него не будет проблем в плане востребованности», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», однако футболист пока не дал точного ответа турецкой команде.

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.