«Мяч ушел, грубости нет». РФС показал переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»
РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).
Также на видео присутствует момент с обсуждением момента на 38-й минуте матча, когда форвард красно-белых Кейта Бальде упал в штрафной площади «Зенита».
— Время надо (для принятия решения)?
— Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке.
Позже в ЭСК заявили, что главный арбитр встречи Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча, потому что контакт вскользь со стороны игрока сине-бело-голубых Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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