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Судейство

Сегодня, 14:00

«Мяч ушел, грубости нет». РФС показал переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

Также на видео присутствует момент с обсуждением момента на 38-й минуте матча, когда форвард красно-белых Кейта Бальде упал в штрафной площади «Зенита».

— Время надо (для принятия решения)?

— Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке.

Позже в ЭСК заявили, что главный арбитр встречи Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча, потому что контакт вскользь со стороны игрока сине-бело-голубых Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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