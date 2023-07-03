Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба»
Итальянский функционер Франко Камоцци оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2023/24.
«Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба. Надеюсь, в новом сезоне Абаскаль сможет бросить вызов «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
Новый сезон чемпионата России стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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