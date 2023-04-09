Был ли пенальти на Зобнине? Мнение Кобелева

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после ничьей со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ ответил на вопрос, следовало ли назначать пенальти в ворота бело-голубых.

«Динамо» лидировало в счете до 88-й минуты встречи, когда Соболев реализовал пенальти после фола Дасы на Зобнине.

— Ключевой момент дерби — падение Зобнина в штрафной «Динамо». Фолил ли на спартаковце Даса?

— Уф... Хороший вопрос. Я с этими трактовками, с ВАР уже запутался. Видно было, что Даса руками задержал Зобнина, прихватил его. Хотя я не понял, в чем был смысл таких действий игрока бело-голубых. Зачем он его трогал?!

— Поясните, пожалуйста.

-- Вряд ли бы мяч дошел до Зобнина. Там было такое скопление игроков... Отсюда у меня возникает вопрос к Дасе. Если ты потерял позицию в своей штрафной, то с учетом работы ВАР ты не имеешь права руками дергать соперника. Даса рисковал. Риск не оправдался. Если раньше арбитр мог этого не заметить, то теперь ВАР всегда подстраховывает. Любая задержка фиксируется. Ну и зачем Даса хватал сзади Зобнина? Не понимаю...

Полностью интервью Кобелева «СЭ» можно прочитать здесь.