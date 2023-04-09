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Сегодня, 10:00

«Ну и зачем Даса трогал Зобнина?! Мяч бы туда не долетел!» Кобелев — о дерби «Спартак» — «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Роман Зобнин и Эли Даса.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Роман Зобнин и Эли Даса.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев — о сверхрезультативной битве со «Спартаком» (3:3).

— Вы знаете, а мне дерби понравилось с точки зрения накала, борьбы, самоотдачи футболистов, движения и страсти, — говорит Кобелев. — Матч получился боевым. При этом хотелось бы более осмысленной игры со стороны обеих команд. И «Спартак», и «Динамо» демонстрировали ее, к сожалению, отрезками.

— Этот матч можно смело назвать комедией ошибок?

— Да, в принципе, еще до игры было понятно, что линия нападения у этих клубов превосходит оборонительные построения. Так что я предполагал, что в матче будет точно больше двух голов.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

— Но не шесть же.

— Это следствие грубейших ошибок.

— Кто все-таки показал более целостную игру?

— Да я бы не отдавал кому-то предпочтение. Дебют остался за красно-белыми, потом бело-голубые в какой-то момент инициативу перехватили. А во втором тайме уже была обоюдоострая борьба. При этом стоит признать, что «Спартак» создал два голевых момента. Прежде всего имею в виду удар головой Соболева, когда здорово сыграл Шунин. У команды Йокановича я таких шансов и не припомню.

— Значит, «Спартак» больше заслуживал победы?

— Матч получился, наверное, в какой-то степени абсурдным. 3:3 — все-таки закономерный результат.

Радость обеих команд после голов и&nbsp;теннисистка Анастасия Потапова.

— «Спартак» с Промесом и без него — две разные команды?

— Да. Промес — это большая потеря. Плюс не было Мозеса, который контролирует игру в центре поля.

— Эта игра показала, что потеря Фернандеса для «Динамо» является чуть ли не роковой. Связка Сазонов — Маричаль в центре обороны — взрывоопасная?

— (Смеется.) Второй гол динамовцы привезли себе сами. Казалось бы, простая ситуация... Маричаль так обработал мяч, что тот достался Игнатову — последовала голевая передача. Да уж... С другой стороны, спартаковцы тоже «хороши».

— Вы про ошибки Селихова?

— Первый гол — точно его просчет. Ему надо было выходить на навес и выбивать этот мяч.

— А гол Макарова?

— Понятно, что голкипер никак не среагировал, тут возникает вопрос. Но ведь его спутал Тавареш.

— Разве?

— Ну да. Защитник сделал движение ногой, вроде как потянулся за мячом. Но не достал его. В таких случаях либо ты точно играешь этот мяч, либо сознательно пропускаешь его и даешь понять вратарю — играешь ты!

— Ключевой момент дерби — падение Зобнина в штрафной «Динамо». Фолил ли на спартаковце Даса?

— Уф... Хороший вопрос. Я с этими трактовками, с ВАР уже запутался. Видно было, что Даса руками задержал Зобнина, прихватил его. Хотя я не понял, в чем был смысл таких действий игрока бело-голубых. Зачем он его трогал?!

— Поясните, пожалуйста.

— Вряд ли бы мяч дошел до Зобнина. Там было такое скопление игроков... Отсюда у меня возникает вопрос к Дасе. Если ты потерял позицию в своей штрафной, то с учетом работы ВАР ты не имеешь права руками дергать соперника. Даса рисковал. Риск не оправдался. Если раньше арбитр мог этого не заметить, то теперь ВАР всегда подстраховывает. Любая задержка фиксируется. Ну и зачем Даса хватал сзади Зобнина? Не понимаю...

— Как бы оценили игру Тюкавина и Захаряна?

— Мы знаем, что сейчас Захарян находится не в оптимальных кондициях. При этом, считаю, Арсен провел неплохой матч. Тюкавин в последнее время не опускается ниже определенного уровня. Всегда на острие, нагнетает, нацелен на ворота. В каждой встрече у него есть два-три голевых момента. Если вспомнить первый мяч бело-голубых, то его, по большому счету, сделал Константин. Да и когда Макаров забивал, именно Тюкавин заставил Тавареша ошибиться, напряг его. Я уже как-то говорил, что слабость или сила этого «Динамо» не в отдельных футболистах, а в составе в целом.

— Что вы имеете в виду?

— В прошлом сезоне состав был более вариативным. Сейчас середина поля немного просела.

— Смолов, вышедший на замену, не убедил?

— Он все-таки немало пропустил. После болезни всегда тяжело проявить себя сразу же. Хотя, конечно, в самой концовке ему надо было цепляться за мяч впереди, потому что в итоге «Динамо» получило атаку на свои ворота.

Гильермо Абаскаль. «Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!" Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби

— Лучшим игроком матча признали Соболева. Согласны с таким выбором?

— Пожалуй, да. Он сегодня успел на поле все. (Смеется.) Два мяча в чужие ворота, один — в свои. Хотя, как я уже заметил выше, там была ошибка Селихова. Плюс еще и желтую получил. Александр ярко себя проявил, повлиял на итоговый результат. Так что все логично. Если бы «Динамо» удержало победный счет, то, наверное, я бы тогда выделил Тюкавина.

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Дерби открытых дверей. Абаскаль и Йоканович проиграли
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
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Локомотив – Зенит
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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