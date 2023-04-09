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Сегодня, 10:39

Полузащитник «Торпедо» Нефтуллин — о победе над «Факелом»: «Мы хотим остаться в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нефтуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что созванивался с вами и сказал, чтобы вы били, но только закрытыми глазами.
— Хочу передать привет Денису Маслову. Видел от него сообщение за день до игры. Мы с ним действительно общались. Он мне сказал, чтобы я пользовался своим главным оружием — это удар. Своим голом я обрадовал в первую очередь его. И, надеюсь, что принес команде пользу.

— Какое настроение у команды после победы?
— Появилось чувство радости, что мы можем играть уверенно и побеждать. Мы сделали, несмотря на все перестановки в клубе, то, что должны были сделать. Давно не было у команды чувство победы, но не стоит обольщаться. Впереди много игр. Мы сделали небольшой шаг к тому, к чему стремимся. Мы хотим остаться в РПЛ.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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