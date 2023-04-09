Игнатов — о ничьей с «Динамо»: «Мы не можем быть довольны результатом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

— Абаскаль на пресс-конференции сказал, что «Спартак» забил 6 мячей, и что это полученное очко больше в вашу пользу. Вы согласны?

— Мы не можем быть довольны результатом, потому что каждый матч мы играем на победу. Так сложилось — такой счет. Будем работать. Надеюсь и уверен, что в матче с «Торпедо» мы будем играть лучше и будем побеждать.

— Чего вам не хватает? Как будто все компоненты есть, но чуть-чуть чего-то, где-то...

— Не знаю. Будем работать. Посмотрим, что будет дальше.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.