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Сегодня, 18:04

Бушманов считает, что «Спартак» может разгромить «Крылья Советов»

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Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов выскзал мнение относительно итогового результата встречи между командами в рамках 3-го тура РПЛ.

«Никто не мог представить, что «Ростов» проиграет «Зениту» 0:5. Тем более — что «Локомотив» обыграет в Грозном «Ахмат» 5:0. Это настоящий сюрприз, что матчи так сложились. Фавориты реализовали почти все свои моменты, практически каждый удар завершался голом.

Если говорить о состоянии команд, то «Спартак» тоже может забить мячей пять «Крыльям». Красно-белые сейчас на подъеме, поэтому крупный счет возможен. Самарцы пока буксуют, у них все тяжело», — цитирует Бушманова Legalbet.

Матч между красно-белыми и самарским клубом состоится 5 августа в Москве, начало — в 20:00 по местному времени. Самарцы находятся на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России без набранных очков. «Спартак» с 3 очками располагается на 8-й строчке.

Источник: Legalbet
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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