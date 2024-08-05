В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность подписания Артема Дзюбы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего Артема Дзюбы, который в настоящее время является свободным агентом.

«В ситуации с Дзюбой ничего особенного. Он хороший футболист, который соответствует требованиям практически любой команды РПЛ. Но, к сожалению, в Махачкалу он вряд ли перейдет, потому что у нас нет таких возможностей», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.