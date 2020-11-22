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Бурмистров о матче с ЦСКА: «После паузы на сборные все подходят не в оптимальном состоянии»

16:11
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Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров остался доволен ничьей с ЦСКА в 15-м туре Тинькофф-РПЛ (1:1). Форвард забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

— На выезде с ЦСКА результат считаю удачным. Спасибо команде, это наш общий приз, — сказал Бурмистров в эфире «Матч премьер». — Мы играли друг за друга. Когда выступаем друг за друга, у нас все получается.

После паузы на сборные команды подходят не в оптимальном состоянии. Для нас матч тоже был непростой, Мевля только вчера прилетел, например.

Будем стараться и дальше играть, набирать очки, отбирать очки у лидеров.

ЦСКА — Сочи

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