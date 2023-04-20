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Сегодня, 20:04

Булыкин заявил, что матч с «Зенитом» будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых в 24-м туре чемпионата России против «Зенита».

«Зенит», конечно, фаворит в этой игре. Если они выиграют, то уже на 100% будут чемпионами. Но хочется, чтобы «Динамо» хорошо сыграло с «Зенитом». Шанс на победу есть в игре против любой команды. Если ты играешь против чемпиона, то у тебя должна быть двойная мотивация. Против сильного клуба всегда играть интереснее. Поэтому, думаю, у «Динамо» будут шансы, но вопрос в том, как они их реализуют. Какие сильные стороны есть у «Динамо»? Молодежь должна о себе заявить. Это и Захарян, у которого пока не получается, и Тюкавин, который должен больше забивать — вот тогда «Динамо» будет грозной силой. Текущее положение в таблице не устраивает «Динамо». Генеральный директор «Динамо» Пивоваров заявил, что перед командой стоит задача занять третье место в РПЛ? Думаю, это будет тяжело сделать. Хотелось бы, чтобы «Динамо» на юбилей сделало какой-то подарок. Но из Кубка вылетели, от третьего места отставание критическое, а если проиграют «Зениту», то оно еще больше увеличится. Этот матч будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место, а для «Зенита» он будет обычным рядовым, потому что вряд ли они растеряют такое преимущество", — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Динамо» — пятый (39 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-match-s-zenitom-budet-reshayushhim-dlya-dinamo-v-borbe-za-trete-mesto
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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