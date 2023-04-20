Булыкин заявил, что матч с «Зенитом» будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых в 24-м туре чемпионата России против «Зенита».

«Зенит», конечно, фаворит в этой игре. Если они выиграют, то уже на 100% будут чемпионами. Но хочется, чтобы «Динамо» хорошо сыграло с «Зенитом». Шанс на победу есть в игре против любой команды. Если ты играешь против чемпиона, то у тебя должна быть двойная мотивация. Против сильного клуба всегда играть интереснее. Поэтому, думаю, у «Динамо» будут шансы, но вопрос в том, как они их реализуют. Какие сильные стороны есть у «Динамо»? Молодежь должна о себе заявить. Это и Захарян, у которого пока не получается, и Тюкавин, который должен больше забивать — вот тогда «Динамо» будет грозной силой. Текущее положение в таблице не устраивает «Динамо». Генеральный директор «Динамо» Пивоваров заявил, что перед командой стоит задача занять третье место в РПЛ? Думаю, это будет тяжело сделать. Хотелось бы, чтобы «Динамо» на юбилей сделало какой-то подарок. Но из Кубка вылетели, от третьего места отставание критическое, а если проиграют «Зениту», то оно еще больше увеличится. Этот матч будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место, а для «Зенита» он будет обычным рядовым, потому что вряд ли они растеряют такое преимущество", — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Динамо» — пятый (39 очков).