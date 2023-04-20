Булыкин заявил, что матч с «Зенитом» будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место
Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых в 24-м туре чемпионата России против «Зенита».
«Зенит», конечно, фаворит в этой игре. Если они выиграют, то уже на 100% будут чемпионами. Но хочется, чтобы «Динамо» хорошо сыграло с «Зенитом». Шанс на победу есть в игре против любой команды. Если ты играешь против чемпиона, то у тебя должна быть двойная мотивация. Против сильного клуба всегда играть интереснее. Поэтому, думаю, у «Динамо» будут шансы, но вопрос в том, как они их реализуют. Какие сильные стороны есть у «Динамо»? Молодежь должна о себе заявить. Это и Захарян, у которого пока не получается, и Тюкавин, который должен больше забивать — вот тогда «Динамо» будет грозной силой. Текущее положение в таблице не устраивает «Динамо». Генеральный директор «Динамо» Пивоваров заявил, что перед командой стоит задача занять третье место в РПЛ? Думаю, это будет тяжело сделать. Хотелось бы, чтобы «Динамо» на юбилей сделало какой-то подарок. Но из Кубка вылетели, от третьего места отставание критическое, а если проиграют «Зениту», то оно еще больше увеличится. Этот матч будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место, а для «Зенита» он будет обычным рядовым, потому что вряд ли они растеряют такое преимущество", — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.
После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Динамо» — пятый (39 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4