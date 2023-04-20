Канчельскис оценил большое количество российских полей с искусственным покрытием

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил большое количество российских полей с искусственным покрытием.

«Давайте не будем лукавить, сейчас болельщики «Спартака» начнут предъявлять претензии искусственному полю на стадионе «Акрона». Такие газоны вообще надо убирать. Не знаю, кто их вообще придумал. Вся Европа играет на натуральных газонах, а у нас не так. Давайте что-то менять в этом плане и относиться к вопросу более серьезно. У нас есть возможность играть на натуральных полях. Тем более, к чемпионату мира вообще построили столько хороших стадионов, так на них еще и газон с подогревом. И они сейчас в хорошем состоянии! Миллионы на игроков есть, а на газоны толком потратиться не могут. К этому надо относиться более серьезно. Всем приятнее играть на натуральном поле. «Атлетико» не хотел менять газон, но федерация футбола его заставила. Сделали? Да, сделали. Надо только захотеть и перестать рассказывать, что у нас все отлично. Команды, которые не хотят менять газон, пусть играют во второй лиге. Захотят найти деньги — найдут. В течение трех лет можно полностью заменить газон, потому что играть на искусственном поле — это вредительство футбола», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».