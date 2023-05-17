Булыкин считает, что Николич сделает из «Динамо» боеспособную команду

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о вероятном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Будем надеяться, что Николич разберется в ситуации. В «Локомотиве» у него все было неплохо. Хоть он и иностранец, но более-менее говорит по-русски. Важно, чтобы он был хорошим мотиватором для команды и имел лидеров на поле, на которых мог бы положиться. Поэтому очень многое будет зависеть от трансферов. С некоторыми защитниками можно смело расставаться, потому что они не соответствуют уровню РПЛ. Мне кажется, Николич сделает боеспособную команду, которая в следующем сезоне будет биться за призовые места», — приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом. Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Локомотив».