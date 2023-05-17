Еремякин заявил, что клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что клубы РПЛ преувеличивают количество судейских ошибок.

«Мне кажется, клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками, иногда не разобравшись в истинной ситуации — была ошибка или нет. Должно быть какое-то взаимное движение, которое будет направлено на повышение уровня в том числе и судейства. Претензии со стороны клубов должны носить не огульный, а конкретный и выверенный характер», — приводит «Чемпионат» слова Еремякина.

По итогам 27 туров «Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. 20 мая команда встретится с «Зенитом», который уже досрочно стал победителем РПЛ. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.