«Зенит» победит в Краснодаре. Обыграет ли Карпин «Спартак»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист «Динамо» и ЦСКА Александр Гришин и музыкант, основатель группы «Катарсис» Игорь Jeff Поляков.

«Урал» — «Уфа»

Александр Гришин — 1:1. «Урал» играет дома, но у него проблемы и фаворитом он не может считаться. «Уфа» тоже не блещет результативностью в последнее время, поставлю на ничью.

Игорь Поляков — 1:1. Обе команды сейчас нестабильны, но мотивированны. Непонятно, чего от них ждать. Думаю, будет ничья.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» — фаворит. Команда борется за место в четверке, шансы есть. Игроки «Локомотива» более квалифицированные. Железнодорожники выиграют.

Игорь Поляков — 0:2. Однозначно победит команда Александра Кержакова. Сейчас его «Нижний Новгород» сильнее и увереннее в себе, чем «Локомотив».

«Сочи» — «Ахмат»

Александр Гришин — 2:1. «Сочи» борется за тройку, в прошлом туре он непростительно потерял очки. Надо наверстывать упущенное, тем более на своем поле. «Ахмат» решил свою задачу, он не поднимется выше, но и не вылетит.

Игорь Поляков — 2:1. Наверное, выиграет все-таки «Сочи», он сильнее.

«Химки» — «Крылья Советов»

Александр Гришин — 1:1. «Крылья Советов» на ходу, в последнем матчи они в хорошем стиле обыграли «Краснодар». Но думаю, будет ничья, ведь «Химки» тоже в отличной форме, еще и играют на своем поле.

Игорь Поляков — 2:2. Очень сложно понять, кто сильнее. Будет яркая игра, много голов. Наверное, результативная ничья, обе команды на подъеме.

«Рубин» — «Арсенал»

Александр Гришин — 1:0. Игра за шесть очков, «Рубину» нельзя проигрывать, иначе он окажется в зоне переходных матчей. Казанцы играют дома, поэтому, думаю, они одержат минимальную победу.

Игорь Поляков — 1:1. А тут обе команды в раздрае. Пожалуй, снова скажу, что будет ничья.

«Ростов» — «Спартак»

Александр Гришин — 2:1. «Ростов» набрал отличный ход. «Спартаку» же пришлось сыграть в середине недели кубковый матч с ЦСКА, на который ушли силы и эмоции. «Ростов» выиграет.

Игорь Поляков — 1:2. Для Карпина эта игра будет принципиальной. Будут забитые голы, и все же я скажу, что «Спартак» выиграет. Обратного пути у красно-белых нет.

ЦСКА — «Динамо»

Александр Гришин — 1:0. Центральный матч тура. Играют вторая и третья команды чемпионата. Думаю, тут шансы 50 на 50. Для ЦСКА это матч за шесть очков, последний шанс приблизиться к «Динамо». Армейцы выиграют.

Игорь Поляков — 1:2. Однозначно «Динамо», бело-голубые сейчас лучше.

«Краснодар» — «Зенит»

Александр Гришин — 1:3. Однозначно «Зенит» фаворит. По качеству футболистов и сыгранности питерцы сильнее. У «Краснодара» разъехались легионеры, но выступают до сих пор опытные футболисты. Краснодарских игроков не назвать перспективной молодежью, но они слабее зенитовских исполнителей.

Игорь Поляков — 1:3. Тут должна быть очередная уверенная победа «Зенита», но думаю, что «Краснодар» забьет.