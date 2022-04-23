«Зенит» победит в Краснодаре. Обыграет ли Карпин «Спартак»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Александр Гришин — 1:1. «Урал» играет дома, но у него проблемы и фаворитом он не может считаться. «Уфа» тоже не блещет результативностью в последнее время, поставлю на ничью.
Игорь Поляков — 1:1. Обе команды сейчас нестабильны, но мотивированны. Непонятно, чего от них ждать. Думаю, будет ничья.
«Локомотив» — «Нижний Новгород»
Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» — фаворит. Команда борется за место в четверке, шансы есть. Игроки «Локомотива» более квалифицированные. Железнодорожники выиграют.
Игорь Поляков — 0:2. Однозначно победит команда Александра Кержакова. Сейчас его «Нижний Новгород» сильнее и увереннее в себе, чем «Локомотив».
Александр Гришин — 2:1. «Сочи» борется за тройку, в прошлом туре он непростительно потерял очки. Надо наверстывать упущенное, тем более на своем поле. «Ахмат» решил свою задачу, он не поднимется выше, но и не вылетит.
Игорь Поляков — 2:1. Наверное, выиграет все-таки «Сочи», он сильнее.
Александр Гришин — 1:1. «Крылья Советов» на ходу, в последнем матчи они в хорошем стиле обыграли «Краснодар». Но думаю, будет ничья, ведь «Химки» тоже в отличной форме, еще и играют на своем поле.
Игорь Поляков — 2:2. Очень сложно понять, кто сильнее. Будет яркая игра, много голов. Наверное, результативная ничья, обе команды на подъеме.
Александр Гришин — 1:0. Игра за шесть очков, «Рубину» нельзя проигрывать, иначе он окажется в зоне переходных матчей. Казанцы играют дома, поэтому, думаю, они одержат минимальную победу.
Игорь Поляков — 1:1. А тут обе команды в раздрае. Пожалуй, снова скажу, что будет ничья.
Александр Гришин — 2:1. «Ростов» набрал отличный ход. «Спартаку» же пришлось сыграть в середине недели кубковый матч с ЦСКА, на который ушли силы и эмоции. «Ростов» выиграет.
Игорь Поляков — 1:2. Для Карпина эта игра будет принципиальной. Будут забитые голы, и все же я скажу, что «Спартак» выиграет. Обратного пути у красно-белых нет.
Александр Гришин — 1:0. Центральный матч тура. Играют вторая и третья команды чемпионата. Думаю, тут шансы 50 на 50. Для ЦСКА это матч за шесть очков, последний шанс приблизиться к «Динамо». Армейцы выиграют.
Игорь Поляков — 1:2. Однозначно «Динамо», бело-голубые сейчас лучше.
Александр Гришин — 1:3. Однозначно «Зенит» фаворит. По качеству футболистов и сыгранности питерцы сильнее. У «Краснодара» разъехались легионеры, но выступают до сих пор опытные футболисты. Краснодарских игроков не назвать перспективной молодежью, но они слабее зенитовских исполнителей.
Игорь Поляков — 1:3. Тут должна быть очередная уверенная победа «Зенита», но думаю, что «Краснодар» забьет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0