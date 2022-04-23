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«Зенит» победит в Краснодаре. Обыграет ли Карпин «Спартак»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ

«Зенит» победит «Краснодар»: прогнозы на матчи 26-го тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
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Смогут ли Юрий Газинский и «Краснодар» остановить «Зенит»?
Фото Global Look Press
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист «Динамо» и ЦСКА Александр Гришин и музыкант, основатель группы «Катарсис» Игорь Jeff Поляков.

«Урал» — «Уфа»

Александр Гришин — 1:1. «Урал» играет дома, но у него проблемы и фаворитом он не может считаться. «Уфа» тоже не блещет результативностью в последнее время, поставлю на ничью.

Игорь Поляков — 1:1. Обе команды сейчас нестабильны, но мотивированны. Непонятно, чего от них ждать. Думаю, будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Уфа

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

Александр Гришин — 2:0. «Локомотив» — фаворит. Команда борется за место в четверке, шансы есть. Игроки «Локомотива» более квалифицированные. Железнодорожники выиграют.

Игорь Поляков — 0:2. Однозначно победит команда Александра Кержакова. Сейчас его «Нижний Новгород» сильнее и увереннее в себе, чем «Локомотив».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

«Сочи» — «Ахмат»

Александр Гришин — 2:1. «Сочи» борется за тройку, в прошлом туре он непростительно потерял очки. Надо наверстывать упущенное, тем более на своем поле. «Ахмат» решил свою задачу, он не поднимется выше, но и не вылетит.

Игорь Поляков — 2:1. Наверное, выиграет все-таки «Сочи», он сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

«Химки» — «Крылья Советов»

Александр Гришин — 1:1. «Крылья Советов» на ходу, в последнем матчи они в хорошем стиле обыграли «Краснодар». Но думаю, будет ничья, ведь «Химки» тоже в отличной форме, еще и играют на своем поле.

Игорь Поляков — 2:2. Очень сложно понять, кто сильнее. Будет яркая игра, много голов. Наверное, результативная ничья, обе команды на подъеме.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Крылья Советов

«Рубин» — «Арсенал»

Александр Гришин — 1:0. Игра за шесть очков, «Рубину» нельзя проигрывать, иначе он окажется в зоне переходных матчей. Казанцы играют дома, поэтому, думаю, они одержат минимальную победу.

Игорь Поляков — 1:1. А тут обе команды в раздрае. Пожалуй, снова скажу, что будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Арсенал Т

«Ростов» — «Спартак»

Александр Гришин — 2:1. «Ростов» набрал отличный ход. «Спартаку» же пришлось сыграть в середине недели кубковый матч с ЦСКА, на который ушли силы и эмоции. «Ростов» выиграет.

Игорь Поляков — 1:2. Для Карпина эта игра будет принципиальной. Будут забитые голы, и все же я скажу, что «Спартак» выиграет. Обратного пути у красно-белых нет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

ЦСКА — «Динамо»

Александр Гришин — 1:0. Центральный матч тура. Играют вторая и третья команды чемпионата. Думаю, тут шансы 50 на 50. Для ЦСКА это матч за шесть очков, последний шанс приблизиться к «Динамо». Армейцы выиграют.

Игорь Поляков — 1:2. Однозначно «Динамо», бело-голубые сейчас лучше.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

«Краснодар» — «Зенит»

Александр Гришин — 1:3. Однозначно «Зенит» фаворит. По качеству футболистов и сыгранности питерцы сильнее. У «Краснодара» разъехались легионеры, но выступают до сих пор опытные футболисты. Краснодарских игроков не назвать перспективной молодежью, но они слабее зенитовских исполнителей.

Игорь Поляков — 1:3. Тут должна быть очередная уверенная победа «Зенита», но думаю, что «Краснодар» забьет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
РПЛ
60
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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