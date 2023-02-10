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Булыкин предположил, почему ушел Мампасси: «Галактионов посмотрел, кто не убежит от проблем»

Булыкин предположил, почему Мампасси ушел из «Локомотива»
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник клуба Марк Мампасси перешел в «Антальяспор» на правах платной аренды.

«Галактионов посмотрел, кто ему нужен и кто поможет, кто не убежит от проблем. Определил костяк, кто будет играть. Если футболист не подходит, то он ищет какие-то другие варианты. Может поэтому Мампасси и ушел», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Соглашение аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.

Дмитрий Булыкин
ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
Михаил Галактионов
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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