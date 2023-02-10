Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

В «Урале» рассказали, что не получали предложений по Рамазану Гаджимурадову

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«На данный момент Рамаз Гаджимурадов находится на сборе в «Нижнем Новгороде». Мы не возражаем, что он тренируется и готовится к сезону там. Аренда игрока в «Нижний Новгород», «Аланию» или другой клуб? Пока что на столе у меня документ с просьбой «Нижнего Новгорода» о том, чтобы Гаджимурадов принимал участие в их тренировочном процессе. Больше никаких бумаг мне не поступало», — сказал Ефремов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин предположил, почему ушел Мампасси: «Галактионов посмотрел, кто не убежит от проблем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости