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Первый тренер Глушакова рассказал, чему могут научиться у Дениса молодые футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Погос Галстян, первый тренер полузащитника Дениса Глушакова, выразил мнение, что 36-летний футболист принесет пользу «Нижнему Новгороду».

«Нижний Новгород» — очень хороший вариант для Дениса. Прекрасно его знаю: всегда был ответственным парнем. Один из тех футболистов, которые не любят проигрывать. У Дениса высокая самоотдача в игре, даже в этом возрасте он играет на максимуме. Считаю правильным решением перейти в «Нижний». Он точно поможет клубу! Также хорошая возможность и для молодых футболистов, которые могут научиться профессиональному подходу к футболу, какой есть у Глушакова. Еще с детства всегда замечалось его отношение к футболу: максимально готовился к каждой игре. Денис замотивирован и докажет, что он еще готов играть на высоком уровне», — приводит слова Галстяна Sport24.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-pervyy-trener-glushakova-molodyye-futbolisty-mogut-nauchitsya-u-denisa-professionalnomu-podkhodu-k-futbolu
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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