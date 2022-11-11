Булыкин оценил кандидатуру Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Время покажет. Никто вам не скажет, как этот тренер проявит себя в другой команде. Мы знаем много примеров, когда суперфутболисты или супертренеры переходили в команду и ничего не могли показать. То же самое, когда приходил неизвестный специалист, средние футболисты, и тренер добивался результата. Здесь покажет результат, который будет у тренера хотя бы через полгода работы с командой», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

После победы в 17-м туре РПЛ над «Ахматом» Галактионов объявил об отставке с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».