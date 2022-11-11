Ринат Билялетдинов: «В игре со «Спартаком» «Локомотиву» отскочить точно не получится»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что у «Локомотива» есть шансы на то, чтобы отобрать очки у «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ.

«Шансы у «Локомотив» набрать очки есть, но команда сейчас физически выглядит неготовой. Не знаю того, как они там провели подготовку к сезону. Им не хватало сил навязать сопернику свою игру, если поднимали темп, то быстро выдыхались. Поэтому были упущены победы в большинстве, с тем же «Нижним Новгородом». Да и уровень игроков обороны у железнодорожников сейчас невысок, отсюда и большое количество пропущенных мячей.

В игре со «Спартаком» «отскочить» точно не получится. «Локомотиву» сейчас прессинговать серьезного соперника просто не по плечу. «Спартак» тоже эмоционально подсел, команду во встрече с «Сочи» хватило только на часть первого тайма, а потом куда-то все исчезло. Но красно-белые сейчас выглядят пошустрее. Команда Гильермо Абаскаля может выложиться в первом тайме, сделать результат, а вторые 45 минут его оберегать», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится в субботу, 12 ноября. Она начнется в 19.30 по московскому времени.