Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

«Хочу поблагодарить его и тренерский штаб за совместную работу. У Михаила Михайловича есть свои идеи, свой взгляд на футбол. Могу сказать, что мне было комфортно и интересно работать с ним», — приводит слова Шильцова ТАСС.

Также полузащитник «Нижнего» высказался о победе команды над «Ахматом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«Непростая игра. Вроде бы для нас все неплохо складывалось, уверенно выигрывали 2:0, потом забили еще один гол. Игра давалась нам. Но последние минуты получились довольно нервными, многовато позволили сопернику. «Ахмат» сейчас в хорошей форме, не просто так они выиграли у «Зенита» в гостях в прошлом туре, поэтому есть удовлетворение от победы, от результата матча», — отметил Шильцов.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 19 очков.