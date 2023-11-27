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Сегодня, 16:15

Булатов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет стать вторым в РПЛ

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты «Спартака» в матче против «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает форварда красно-белых Александра Соболева одним из героев 16-го тура РПЛ.

— Пусть Соболев и не забил, но на тяжелом поле отдал две голевые. Был заряжен, стелился в подкатах. Главное, играл на команду, не перетягивая одеяло на себя.

— Вовремя Абаскаль его амнистировал.

— Да. Что ж, если их конфликт исчерпан, от этого выиграют все. И сам Соболев, и «Спартак».

— Вам нравится, как играет «Спартак» в последних турах?

— Да. В Калининграде мы увидели не просто группу футболистов, а настоящую команду. Целостную, организованную, сплоченную. Которая не дрогнула в тяжелейших условиях и заслуженно увезла три очка. Как всегда, сумасшедший объем работы проделал Пруцев. Здорово смотрелись Зиньковский, Хлусевич, Промес... Да никто не выпадал! А для Соболева вообще это был один из лучших матчей в сезоне!

— Может, «Спартак» реанимирует чемпионскую гонку?

— Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи будет проводить так же, как с «Балтикой», — точно обойдет «Краснодар» и займет второе место.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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