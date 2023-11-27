Балахнин объяснил причины непристойный жест Кордобы в матче с «Уралом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, чем обусловлено поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы во встрече с «Уралом» из Екатеринбурга.

«У игроков «Краснодара» нет опыта борьбы за первое место. Они никогда не оказывались в подобной ситуации. Тяжело находиться в постоянном напряжении. Поэтому и происходят такие срывы, как у Кордобы в матче с «Уралом», когда события на поле идут не по нужному сценарию. Сказывается и приближение паузы в чемпионате и отпуска, и ставшая более напряженной борьба с «Зенитом», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.