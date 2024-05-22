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Сегодня, 10:45

Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Булатов назвал Личку лучшим тренером РПЛ в нынешнем сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего тренера РПЛ-2023/24.

— Лучший тренер сезона?

— Личка. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место.

С точки зрения подбора футболистов динамовцы точно уступают конкурентам. Огромные проблемы в защите, нет надежного вратаря. И эта команда в шаге от золота! Фантастика! Скажу больше: чемпионство при таком раскладе выглядит противоестественно.

Да, у ребят есть характер. Потрясающий сезон проводит Тюкавин. Но ключевой фактор — работа Лички. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой. Может не только в атаку сыграть, но и от обороны.

И с «Зенитом» дома так было, и в последнем туре с «Крыльями». Зная, что самарцы особенно опасны на контратаках, чех лишил их этого козыря, перекрыл пространство — и добился важнейшей победы.

Благодаря ему засверкали новыми красками Тюкавин и Нгамале. В какой-то момент не побоялся посадить в запас Смолова — знаковую для «Динамо» фигуру. Перезагрузил Карраскаля, на котором после невнятного сезона в ЦСКА многие поставили крест...

Так что сегодня в РПЛ Личка — тренер номер один!

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Его команда лидирует в чемпионате России с 56 очками перед последним, 30-м туром РПЛ. Для победы в чемпионате бело-голубым нужно не проиграть «Краснодару».

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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