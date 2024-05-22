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Булыкин назвал лучшего игрока «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего футболиста «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Как лучшего я выделю Тюкавина. Все-таки он принимает участие во многих голевых действиях команды. А это очень важно. Если нападающий забивать не будет, то действия и старания всей команды иногда проходят впустую. Поэтому выделяю Тюкавина, который хорошо себя проявляет и может принести свой огромный вклад в победу «Динамо» в чемпионской гонке. Он уже внес, а может внести еще более существенный вклад на финише сезона», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В заключительном матче сезона-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» 25 мая. Для завоевания чемпионства бело-голубым достаточно сыграть вничью.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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