Булыкин назвал лучшего игрока «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего футболиста «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Как лучшего я выделю Тюкавина. Все-таки он принимает участие во многих голевых действиях команды. А это очень важно. Если нападающий забивать не будет, то действия и старания всей команды иногда проходят впустую. Поэтому выделяю Тюкавина, который хорошо себя проявляет и может принести свой огромный вклад в победу «Динамо» в чемпионской гонке. Он уже внес, а может внести еще более существенный вклад на финише сезона», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В заключительном матче сезона-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» 25 мая. Для завоевания чемпионства бело-голубым достаточно сыграть вничью.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.