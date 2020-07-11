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«Буду рад увидеть Тедеско во время полуфинала Кубка». Семак прокомментировал дисквалификацию тренера «Спартака»

11 июля 2020, 21:31
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое отношение к дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

— Считаете ли вы дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско слишком мягкой?

— Я к дисквалификации Доменико Тедеско не имею никакого отношения, мы с ним знакомы давно, я буду рад встретиться у нас на полуфинале Кубка Росси, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». — Что касается дисквалификации, то это не моя зона ответственности совершенно точно.

Напомним, что командам предстоит провести матч 1/2 финала Олимп Кубка России. На Кубок дисквалификация в РПЛ не распространяется.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-11-sergey-semak-khoteli-dat-vozmozhnost-molodym-igrokam-proyavit-sebya.htm

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