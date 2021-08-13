Бруно Фукс и Гайч отправились с ЦСКА на матч против «Ростова»
ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые отправятся на выездной матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».
Вместе с командой в Ростов-на-Дону отправились бразильский защитник Бруно Фукс и аргентинский нападающий Адольфо Гайч, которые выступали на Олимпиаде в Токио.
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет завтра, 14 августа, на «Ростов Арене» (начало — в 20.00 по московскому времени). Встреча пройдет без зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-rostovnadonu--1/
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