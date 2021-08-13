Петржела — о трансфере Клаудиньо: «Хороший игрок, он может помочь «Зениту» в ЛЧ»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Клаудиньо в стан сине-бело-голубых.
«Можно рассматривать этот трансфер в контексте замены Азмуна. Клаудиньо — очень хороший игрок, но он мог бы играть и с Азмуном в нападении или под нападающим. Поможет ли такое усиление преодолеть «Зениту» кризис российских клубов в еврокубках? Это очень сложный вопрос, потому что российский футбол сейчас конкретно попал», — сказал Петржела «СЭ».
«Клаудиньо может помочь «Зениту» в Лиге чемпионов, но может и не помочь. Дело же не только в одном игроке. Ему еще надо поиграть несколько матчей с командой, чтобы привыкнуть. Если «Зенит» будет играть так плохо, как играл в прошлом году, то он ничего не добьется в Лиге чемпионов. Но, по крайней мере, у него больше шансов, чем у других российских клубов», — добавил Петржела.
Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет. 24-летний бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11.
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