«Нижний Новгород» победил «Уфу» в матче молодежных команд
«Нижний Новгород» победил «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Нижегородская команда на выезда взяла верх со счетом 2:1.
Молодежные команды
5-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:0)
Голы: Ахатов, 42 (1:0). Раков, 84 (1:1). Бондаренко, 90+2 (1:2).
Судья: Лапишко (Симферополь).
13 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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