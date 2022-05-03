Бригада Безбородова будет судить матч 28-го тура ЦСКА — «Сочи»

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РФС назвал бригады арбитров, которые будут работать на матча 28-го тура Тинькофф РПЛ.

6 мая, пятница

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.

7 мая, суббота

«Урал» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

8 мая, воскресенье

«Уфа» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Андрей Бутенко.