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Сегодня, 19:10

Бригада Безбородова будет судить матч 28-го тура ЦСКА — «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС назвал бригады арбитров, которые будут работать на матча 28-го тура Тинькофф РПЛ.

6 мая, пятница

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.

7 мая, суббота

«Урал» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

8 мая, воскресенье

«Уфа» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Андрей Бутенко.

Источник: https://rfs.ru/news/215803
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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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