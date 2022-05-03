Бригада Безбородова будет судить матч 28-го тура ЦСКА — «Сочи»
РФС назвал бригады арбитров, которые будут работать на матча 28-го тура Тинькофф РПЛ.
6 мая, пятница
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.
7 мая, суббота
«Урал» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Зенит» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.
8 мая, воскресенье
«Уфа» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Андрей Бутенко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0