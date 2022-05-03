Рианчо о чемпионском коридоре: «Если бы «Спартак» отдал дань уважения «Зениту», это было бы по-джентльменски»

Рианчо высказался о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, должны ли красно-белые организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Спортивное мастерство и уважение к сопернику являются основополагающими принципами в спорте. В случае «Спартака» и «Зенита» отдать дань уважения сопернику было бы по-джентльменски», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.