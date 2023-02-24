Малком поблагодарил за возможность получить российское гражданство

Бразильский футболист «Зенита» Малком поблагодарил за возможность получить российское гражданство.

«Спасибо большое», — написал нападающий в социальных сетях.

Также он выложил смайлики с изображением флагов Бразилии и России и связал их сердечком.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому. Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.