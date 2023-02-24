Петржела считает, что самым слабым местом у «Зенита» является позиция центрального нападающего

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал самую слабую позицию у клуба из Санкт-Петербурга.

«У «Зенита» самый сильный и сбалансированный состав в РПЛ. Никаких сомнений в этом нет. Игроки, которые есть в команде, могут решать любые задачи. Чемпионство «Зенит» заберет, надо сделать акцент на Кубке России. Какое самое слабое место в команде? Позиция центрального нападающего. После ухода Азмуна топ-форвард в команде так и не появился. Но для игры в РПЛ он и не нужен. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, тогда бы эта проблема действительно ощущалась. Нужно было бы усиление», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

25 февраля петербургский клуб сыграет с «Волгой» в Ульяновске в рамках четвертьфинального матча FONBET Кубка России.