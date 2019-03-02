Бранислав Иванович: "Мы ожидали, что поле в Екатеринбурге будет хуже"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович - о качестве газона в матче 18-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0).

– Можно сказать, что оборона "Зенита" сыграла идеально, потому что у "Урала" был только один удар в створ ворот, да и тот из-за пределов штрафной?

– Тяжело назвать это идеальным, но мы сыграли достаточно хорошо. Было два или три момента, в которых мы могли еще чуть-чуть доработать, сыграть еще лучше, но мы не пропустили, а это всегда радует.

– Что скажете по поводу поля? Насколько тяжелым оно было?

– Если честно, мы ожидали, что и поле, и погода будут хуже, чем сегодня. А в итоге – не очень холодно. Поле – не идеальное, но на нем можно играть футбол, хорошее поле.

– Насколько важно было выиграть первый матч после перерыва?

– Очень важно. Я думаю, что эти матчи – начало второго круга – очень важные и очень тяжелые. Думаю, что первый матч после перерыва будет сложным для всех команд, - цитирует Ивановича официальный сайт клуба.

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