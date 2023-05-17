Божович: «Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе!»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович рассказал, что думает об уровне судейства в российском футболе.

«Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты, на них оказывают давление руководители всех команд, кроме «Динамо». Только эта команда не оказывает давления на судейство», — приводит «Чемпионат» слова Божовича.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах судейства.