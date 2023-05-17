Божович: «Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе!»
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович рассказал, что думает об уровне судейства в российском футболе.
«Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты, на них оказывают давление руководители всех команд, кроме «Динамо». Только эта команда не оказывает давления на судейство», — приводит «Чемпионат» слова Божовича.
Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах судейства.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6
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