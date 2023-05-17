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Сегодня, 10:53

Гендиректор «Сочи» Рубашко поделился мнением о судействе в РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался на тему судейства в чемпионате России.

«Для нас всех важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок, это самое главное. При этом мы должны понимать, как трактуются определенные моменты, чтобы они не интерпретировались по-разному. Я думаю, что все клубы должны преследовать эту задачу», — приводит «Чемпионат» слова Рубашко.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил о том, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах судейства.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5105323-gendirektor-sochi-rubashko-vyskazalsya-o-sudejstve-v-rpl.html
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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