Гендиректор «Сочи» Рубашко поделился мнением о судействе в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался на тему судейства в чемпионате России.

«Для нас всех важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок, это самое главное. При этом мы должны понимать, как трактуются определенные моменты, чтобы они не интерпретировались по-разному. Я думаю, что все клубы должны преследовать эту задачу», — приводит «Чемпионат» слова Рубашко.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил о том, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах судейства.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.