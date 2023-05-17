В нападающем «Спартака» Николсоне заинтересованы клубы Азии и Ближнего Востока

Ямайским нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном интересуются клубы Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что азиатские и ближневосточные команды рассматривают аренду футболиста с возможным выкупом. Однако агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер убеждает руководство московского клуба не рассматривать вариант с арендой Николсона, а соглашаться только на продажу нападающего этим летом.

Николсон выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до июня 2026 года.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков.