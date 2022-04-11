Председатель комитета по этике РФС сообщил, что жалобы на слова Божовича после матча со «Спартаком» пока не поступало

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал «СЭ» высказывания главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича после матча со «Спартаком».

«Комитет по этике может рассматривать жалобу касаемо слов Божовича на пресс-конференции после обращения в комитет со стороны руководства Лиги или со стороны руководства РФС. Тогда уже будем рассматривать. Пока никто, к сожалению, жалобу не подал», — сказал Андреев «СЭ».

Божович послал журналиста немецкого издания «Киккер» в Германию и отказался отвечать на его вопрос.