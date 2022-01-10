В «Зените» высказались о возможном уходе Азмуна в зимнее трансферное окно
13:36
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Отмечается, что французы в переговорах делают акцент на том, что через полгода смогут подписать игрока бесплатно, однако руководство «Зенита» на такие доводы не реагирует.
В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Зенит».
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