Ботхейм: «Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. Ни я, ни «Буде-Глимт» не могли отказаться от такой возможности»
Норвежский нападающий Эрик Ботхейм прокомментировал переход из «Буде-Глимта» в «Краснодар».
«Прошедший год стал особенным для меня, — приводит слова Ботхейма официальный сайт норвежского клуба. — У меня было мало надежд на 2021 год. Я был еще совсем молодым. Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном я практически не выступал, так что прошедший сезон превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность показать себя».
По словам нападающего, ему очень грустно покидать «Буде-Глимт».
«Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба. Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. Ни я, ни «Буде-Глимт» не могли отказаться от такой возможности. С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге», — сказал он.
21-летний норвежец подписал с российским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.glimt.no/nyheter/botheim-reiser-til-russland--utrolig-trist-a-forlate-glimt
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю