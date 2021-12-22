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Ботхейм: «Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. Ни я, ни «Буде-Глимт» не могли отказаться от такой возможности»

Ботхейм прокомментировал переход из «Буде-Глимта» в «Краснодар»
20:49
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Норвежский нападающий Эрик Ботхейм прокомментировал переход из «Буде-Глимта» в «Краснодар».

«Прошедший год стал особенным для меня, — приводит слова Ботхейма официальный сайт норвежского клуба. — У меня было мало надежд на 2021 год. Я был еще совсем молодым. Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном я практически не выступал, так что прошедший сезон превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность показать себя».

По словам нападающего, ему очень грустно покидать «Буде-Глимт».

«Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба. Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. Ни я, ни «Буде-Глимт» не могли отказаться от такой возможности. С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге», — сказал он.

21-летний норвежец подписал с российским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.glimt.no/nyheter/botheim-reiser-til-russland--utrolig-trist-a-forlate-glimt

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Карен Саркисян все материалы автора

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