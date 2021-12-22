Норвежский нападающий Эрик Ботхейм прокомментировал переход из «Буде-Глимта» в «Краснодар».

«Прошедший год стал особенным для меня, — приводит слова Ботхейма официальный сайт норвежского клуба. — У меня было мало надежд на 2021 год. Я был еще совсем молодым. Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном я практически не выступал, так что прошедший сезон превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность показать себя».

По словам нападающего, ему очень грустно покидать «Буде-Глимт».

«Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба. Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. Ни я, ни «Буде-Глимт» не могли отказаться от такой возможности. С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге», — сказал он.

21-летний норвежец подписал с российским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.