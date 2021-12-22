Итог голосования тренеров при определении лучшего игрока России-2021
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Представляем итог голосования тренеров.
|
Игрок
|
Упоминания
|
Места
|
|
|
|
|
Очки
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
4-е
|
5-е
|
|
1. Сердар Азмун
|
9
|
3
|
2
|
3
|
1
|
0
|
34
|
2. Игорь Акинфеев
|
8
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
28
|
3. Александр Головин
|
6
|
1
|
3
|
0
|
2
|
0
|
21
|
4. Вильмар Барриос
|
6
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
19
|
5. Клаудиньо
|
5
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
18
|
6. Артем Дзюба
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
16
|
7. Матвей Сафонов
|
5
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
14
|
8. Кристиан Нобоа
|
5
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
13
|
9. Себастиан Шиманьски
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
9
|
10. Арсен Захарян
|
3
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
7
|
11. Георгий Джикия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
12. Реми Кабелла
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
6
|
13. Матео Кассьерра
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
Гамид Агаларов
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
15. Дуглас Сантос
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
16. Ярослав Ракицкий
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
17. Александр Селихов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
18. Гжегож Крыховяк
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Марио Фернандес
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
20. Дмитрий Баринов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Вендел
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
22. Хвича Кварацхелия
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Дмитрий Полоз
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Иван Сергеев
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Дмитрий Скопинцев
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Даниил Фомин
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Даниил Хлусевич
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Итого
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
240
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю