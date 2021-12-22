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Итог голосования тренеров при определении лучшего игрока России-2021

20:45
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем итог голосования тренеров.

Игрок

Упоминания

Места

Очки

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

1. Сердар Азмун

9

3

2

3

1

0

34

2. Игорь Акинфеев

8

3

1

2

1

1

28

3. Александр Головин

6

1

3

0

2

0

21

4. Вильмар Барриос

6

1

1

2

2

0

19

5. Клаудиньо

5

2

1

1

0

1

18

6. Артем Дзюба

6

1

1

1

1

2

16

7. Матвей Сафонов

5

1

1

0

2

1

14

8. Кристиан Нобоа

5

0

2

0

2

1

13

9. Себастиан Шиманьски

3

1

0

1

0

1

9

10. Арсен Захарян

3

0

0

2

0

1

7

11. Георгий Джикия

2

0

1

1

0

0

7

12. Реми Кабелла

3

0

0

0

3

0

6

13. Матео Кассьерра

2

1

0

0

0

1

6

Гамид Агаларов

2

1

0

0

0

1

6

15. Дуглас Сантос

2

0

1

0

1

0

6

16. Ярослав Ракицкий

2

0

0

1

1

0

5

17. Александр Селихов

1

1

0

0

0

0

5

18. Гжегож Крыховяк

1

0

1

0

0

0

4

Марио Фернандес

1

0

1

0

0

0

4

20. Дмитрий Баринов

1

0

0

1

0

0

3

Вендел

1

0

0

1

0

0

3

22. Хвича Кварацхелия

1

0

0

0

0

1

1

Дмитрий Полоз

1

0

0

0

0

1

1

Иван Сергеев

1

0

0

0

0

1

1

Дмитрий Скопинцев

1

0

0

0

0

1

1

Даниил Фомин

1

0

0

0

0

1

1

Даниил Хлусевич

1

0

0

0

0

1

1

Итого

16

16

16

16

16

240

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